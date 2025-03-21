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«Баскония» крупно победила «Баварию» в матче Евролиги

«Баскония» крупно победила «Баварию» в матче Евролиги
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Баскония» принимала «Баварию». Игра закончилась со счётом 112:89 (25:21, 25:27, 33:23, 29:18) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
112 : 89
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Саманич
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович

Самым результативным в составе «Басконии» стал защитник Маркус Ховард. Он набрал 24 очков, два подбора и две передачи. В составе «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал защитник Шабазз Напьер, на счету которого 15 очков, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт 26 марта и начнётся в 20:30 мск. «Бавария» в следующем туре на выезде сыграет с «Барселоной». Матч состоится 25 марта и начнётся в 22:30 мск.

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