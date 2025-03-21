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Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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«Реал» победил АСВЕЛ в Евролиге

«Реал» победил АСВЕЛ в Евролиге
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча закончилась победой испанского клуба со счётом 81:70 (32:10, 20:24, 16:19, 13:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
81 : 70
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал центровой Уолтер Тавареш. Он набрал 23 очка. Также на его счету шесть подборов и две результативные передачи. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тео Маледон. Своей команде он принёс 25 очков, два подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Реал» примет «Олимпию». Встреча состоится 25 марта и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в следующем туре дома сыграет с «Олимпиакосом». Матч пройдёт 25 марта в Белграде (Сербия), начало — в 22:45 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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