«Реал» победил АСВЕЛ в Евролиге

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал французский клуб АСВЕЛ. Встреча закончилась победой испанского клуба со счётом 81:70 (32:10, 20:24, 16:19, 13:17).

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал центровой Уолтер Тавареш. Он набрал 23 очка. Также на его счету шесть подборов и две результативные передачи. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Тео Маледон. Своей команде он принёс 25 очков, два подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Реал» примет «Олимпию». Встреча состоится 25 марта и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в следующем туре дома сыграет с «Олимпиакосом». Матч пройдёт 25 марта в Белграде (Сербия), начало — в 22:45 мск.

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