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Команда Лахина закончила борьбу в «Мартовском безумии» NCAA, проиграв в первом раунде

Команда Лахина закончила борьбу в «Мартовском безумии» NCAA, проиграв в первом раунде
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В Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) стартовал плей-офф. Команда «Клемсон Тайгерс», за которую играет россиянин Виктор Лахин, встречалась с «Макнис Стэйт» университета Джона Макниза из Луизианы. Матч завершился со счётом 69:67 в пользу «Макнис Стэйт». Таким образом, «Клемсон» закончил борьбу в «Мартовском безумии».

Лахин провёл на площадке 25 минут и за это время набрал шесть очков, 10 подборов, одну результативную передачу и один перехват. Во второй половине Виктор был удалён с паркете за перебор фолов.

Борьбу в «Мартовском безумии» продолжают два других российских баскетболиста, Егор Дёмин и Владислав Голдин.

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