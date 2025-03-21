Евролига: результаты игрового дня 20 марта

В четверг, 20 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 20 марта:

«Монако» – «Фенербахче» – 91:82;

«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» – 73:81;

«Маккаби» Тель-Авив – «Виртус» – 77:67;

«Баскония» – «Бавария» – 112:89;

«Реал» Мадрид – АСВЕЛ – 81:70.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: