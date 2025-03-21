Евролига: результаты игрового дня 20 марта
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В четверг, 20 марта, в баскетбольной Евролиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 20 марта:
«Монако» – «Фенербахче» – 91:82;
«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» – 73:81;
«Маккаби» Тель-Авив – «Виртус» – 77:67;
«Баскония» – «Бавария» – 112:89;
«Реал» Мадрид – АСВЕЛ – 81:70.
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Стразель, Джеймс
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
73 : 81
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Гедрайтис, Недович, Костич, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
77 : 67
Виртус
Болонья, Италия
Маккаби Т-А: Clark, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Жижич, Акеле, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
112 : 89
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Саманич
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
81 : 70
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).
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