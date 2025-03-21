15 очков Дёмина помогли BYU пройти в следующий раунд «Мартовского безумия» NCAA

В Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) стартовал плей-офф. Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин, встречалась с «Вирджинией Коммонвелс» и победила со счётом 80:71. Таким образом, BYU пробился во второй раунд «Мартовского безумия».

Дёмин провёл на паркете 30 минут и за это время набрал 15 очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи.

Ранее борьбу в «Мартовском безумии» закончил другой россиянин Виктор Лахин. Его команда «Клемсон Тайгерс» потерпела поражение в матче с «Макнис Стэйт» (67:69). Позже борьбу продолжит ещё один российский спортсмен Владислав Голдин.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: