«Голден Стейт» обыграл «Торонто» с 17 очками Стефена Карри и трипл-даблом Джимми Батлера

В ночь с 20 на 21 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:114.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 17 очков, добавив к ним два подбора и один результативный пас. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер оформил трипл-дабл — 16 очков, 11 подборов и 12 результативных передач, при этом оба игрока не вошли в топ-5 по общей результативности. На счету лёгкого форвард «Торонто» Скотти Барнса дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов, а также шесть ассистов.