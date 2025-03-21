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Голден Стэйт Уорриорз — Торонто Рэпторс, результат матча 21 марта 2025, счет 117:114, НБА 2024/2025

«Голден Стейт» обыграл «Торонто» с 17 очками Стефена Карри и трипл-даблом Джимми Батлера
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В ночь с 20 на 21 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 117:114.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 21, Пост - 18, Карри - 17, Куминга - 16, Батлер - 16, Подзиемски - 15, Хилд - 8, Муди - 4, Луни - 2, Пэйтон II, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Куикли - 21, Пёлтль - 18, Баттл - 14, Шид - 11, Агбаджи - 9, Каслтон - 7, Могбо - 5, Лоусон, Темпл, Робинсон, Буше

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 17 очков, добавив к ним два подбора и один результативный пас. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер оформил трипл-дабл — 16 очков, 11 подборов и 12 результативных передач, при этом оба игрока не вошли в топ-5 по общей результативности. На счету лёгкого форвард «Торонто» Скотти Барнса дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов, а также шесть ассистов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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