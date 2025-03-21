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28 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одержать победу в матче с «Лейкерс»

28 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одержать победу в матче с «Лейкерс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Гости обыграли соперника со счётом 118:89.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил 28 очков, семь подборов и четыре передачи. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник
Бронни Джеймс, который оформил 17 очков, три подбора и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Чикаго», а «Милуоки» встретится с «Сакраменто».

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