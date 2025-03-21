28 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одержать победу в матче с «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс». Гости обыграли соперника со счётом 118:89.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил 28 очков, семь подборов и четыре передачи. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник

Бронни Джеймс, который оформил 17 очков, три подбора и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Чикаго», а «Милуоки» встретится с «Сакраменто».

Самые титулованные клубы НБА: