Результаты игрового дня НБА 21 марта
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В ночь с 20 на 21 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 21 марта
«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 105:99 ОТ;
«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:98;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 117:114;
«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 116:128;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 89:118.
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
105 : 99
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Матурин - 28, Тёрнер - 23, Несмит - 14, Нембард - 9, Уокер - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Сиакам - 6, Брайант - 3, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Уильямс - 22, Уотфорд - 15, Клауни - 10, Льюис - 8, Шарп - 6, Клэкстон - 6, Джонсон - 6, Мартин - 4, Уилсон, Томас
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Уильямс - 19, Бриджес - 15, Джеффрис - 14, Смит - 13, Нуркич - 9, Диабате - 7, Грин - 5, Карри - 4, Мур - 2, Гибсон - 2
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 25, Таунс - 24, Бриджес - 16, Харт - 13, Макбрайд - 9, Пэйн - 5, Ачиува - 2, Боучэмп - 2, Уотсон - 2, Райт, Колек, Такер, Шамет
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 128
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Монк - 34, Дерозан - 22, Лайлз - 22, Мюррэй - 10, Ларэвиа - 10, Лавин - 8, Валанчюнас - 6, Картер - 4, Макдермотт, Фульц, Эллис, Тэйлор, Краудер
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Хаертер - 25, Вучевич - 24, Джонс - 15, Терри - 9, Уильямс - 7, Коллинс - 6, Бузелис - 5, Филлипс - 2, Картер, Смит, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 21, Пост - 18, Карри - 17, Куминга - 16, Батлер - 16, Подзиемски - 15, Хилд - 8, Муди - 4, Луни - 2, Пэйтон II, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Куикли - 21, Пёлтль - 18, Баттл - 14, Шид - 11, Агбаджи - 9, Каслтон - 7, Могбо - 5, Лоусон, Темпл, Робинсон, Буше
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит
Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями:
Комментарии
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