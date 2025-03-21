В ночь с 20 на 21 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 марта

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 105:99 ОТ;

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:98;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 117:114;

«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 116:128;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 89:118.

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: