Единая лига: расписание на 21 марта
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Сегодня, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 запланирован один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Единая лига ВТБ. Расписание на 21 марта:
18:00 мск – «Астана» – «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 32 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа – семь поражений).
Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.
Комментарии
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