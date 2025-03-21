Единая лига: расписание на 21 марта

Сегодня, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 запланирован один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига ВТБ. Расписание на 21 марта:

18:00 мск – «Астана» – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 32 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершится 13 апреля.

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