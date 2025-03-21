Евролига: расписание матчей на 21 марта

Сегодня, 21 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 21 марта:

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Альба»;

22:30 мск – «Барселона» – «Жальгирис»;

22:45 мск – «Партизан» – «Анадолу Эфес».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

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