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Евролига: расписание матчей на 21 марта

Евролига: расписание матчей на 21 марта
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Сегодня, 21 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 21 марта:

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Альба»;
22:30 мск – «Барселона» – «Жальгирис»;
22:45 мск – «Партизан» – «Анадолу Эфес».

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Олимпиакос», в активе которого 22 победы и восемь поражений. На втором месте располагается «Фенербахче» (20 побед, 10 поражений). Топ-3 замыкает «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

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