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14 очков Голдина помогли его команде пройти в следующий раунд «Мартовского безумия» NCAA

14 очков Голдина помогли его команде пройти в следующий раунд «Мартовского безумия» NCAA
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Команда российского баскетболиста Владислава Голдина «Мичиган Вулверинс» пробилась во второй раунд «Мартовского безумия» NCAA. В первом раунде «Мичиган» встречался с «Сан-Диего» и победил со счётом 68:65.

Голдин провёл на площадке 27 минут и за это время набрал 14 очков (5/9 с игры, 4/5 с линии) и совершил семь подборов.

Ранее в следующий раунд «Мартовского безумия» пробился университет Бригама Янга (BYU), за который выступает другой российский баскетболист Егор Дёмин. Ещё один россиянин Виктор Лахин борьбу в NCAA закончил. Его команда «Клемсон Тайгерс» потерпела поражение в противостоянии с «Макнис Стэйт» (67:69).

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