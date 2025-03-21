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Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться в строй после травмы

Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться в строй после травмы
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Медина со ссылкой на главного тренера «озёрников» Джей Джей Редика. Напомним, Джеймс получил травму паха, из-за чего пропустил уже несколько матчей.

НБА — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча между «Лейкерс» и «Буллз» состоится 23 марта в Лос-Анджелесе. Её начало запланировано на 5:30 мск.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.

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