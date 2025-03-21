Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться в строй после травмы

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться в строй в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный журналист Марк Медина со ссылкой на главного тренера «озёрников» Джей Джей Редика. Напомним, Джеймс получил травму паха, из-за чего пропустил уже несколько матчей.

Встреча между «Лейкерс» и «Буллз» состоится 23 марта в Лос-Анджелесе. Её начало запланировано на 5:30 мск.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.

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