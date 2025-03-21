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Бронни повторил достижение Мэджика Джонсона 1979 года для новичков «Лейкерс»

Бронни повторил достижение Мэджика Джонсона 1979 года для новичков «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (89:118) набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMamba, Бронни стал самым молодым игроком среди новичков калифорнийского клуба со времён Мэджика Джонсона (1979), которому покорились подобные показатели.

Напомним, Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

Ранее Джеймс-младший прокомментировал критику, с которой сталкивается регулярно.

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