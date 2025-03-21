Российская команда сыграет в Европе на рейтинговом турнире ФИБА

БК «Крылья Барса», ставший победителем II сезона Лиги сильных людей, и его фарм-команда «Юность» примут участие в турнире BG 3x3 LEAGUE Wheelchair Basketball Open, который состоится с 5 по 6 апреля в Белграде (Сербия). Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Поездка в Белград будет организована в рамках практики развития международных направлений, РФБ и «тихий! баскетбол».

Основная лига пройдёт в несколько туров в категориях U23, Senior и Open. За кубок победителя также сразятся команды «Врбас» (Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и Герцеговина), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и ещё две команды, которые определятся позже.

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