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Все билеты на матч «Зенита» и ЦСКА распроданы более чем за неделю до игры

Все билеты на матч «Зенита» и ЦСКА распроданы более чем за неделю до игры
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Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что билетов на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА в продаже больше не осталось. Игра пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 14:00 мск.

Фото: https://t.me/zenitbc

«Зенит» рекомендует зрителям приходить заранее, чтобы избежать очередей на входе в спортивный комплекс», — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 32 победы и пять поражений. «Зенит» располагается на второй позиции с той же разницей побед и поражений.

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