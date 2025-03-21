«У меня появился шанс». Бронни Джеймс высказался после матча с «Милуоки»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (89:118). В этой встрече Джеймс-младший набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

«Сегодня у меня появился шанс показать, над чем я работал всё это время — на лавке, в G-Лиге. Просто постоянно напоминал себе: они верят в меня», — приводит слова Джеймса-младшего ESPN US.

Ранее сообщалось, что Бронни повторил достижение Мэджика Джонсона 1979 года для новичков «Лейкерс».

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