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«У меня появился шанс». Бронни Джеймс высказался после матча с «Милуоки»

«У меня появился шанс». Бронни Джеймс высказался после матча с «Милуоки»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (89:118). В этой встрече Джеймс-младший набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

«Сегодня у меня появился шанс показать, над чем я работал всё это время — на лавке, в G-Лиге. Просто постоянно напоминал себе: они верят в меня», — приводит слова Джеймса-младшего ESPN US.

Ранее сообщалось, что Бронни повторил достижение Мэджика Джонсона 1979 года для новичков «Лейкерс».

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