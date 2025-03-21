Видео: 40-летний Леброн показал актуальную физическую форму на тренировке «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды. 40-летний спортсмен, продолжающий восстановление после травмы паха, провёл индивидуальное занятие с мячом.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму на тренировке «Лейкерс»:

Из-за травмы Леброн пропустил уже семь матчей подряд.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.

«Лос-Анджелес» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.