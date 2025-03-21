«Давать прогнозы — дело неблагодарное». Владимир Дёмин — о дебюте Егора в плей-офф NCAA

Владимир Дёмин, отец защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, прокомментировал игру сына в первом раунде «Мартовского безумия» в североамериканской лиге NCAA. Напомним, BYU встречался с «Вирджинией Коммонвелс» и победил со счётом 80:71. Егор набрал 15 очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи.

«Игры плей-офф сильно отличаются от регулярного чемпионата. Для игроков это всегда дополнительное давление. У Егора за спиной много таких игр в детско-юношеских соревнованиях, начиная с первенств России, заканчивая молодёжной Евролигой за «Реал». Он всегда проявлял свои лучшие качества в ключевых матчах. Но давайте не будем забывать, что сейчас это уже не детский чемпионат, уровень контакта, скорости и давление совершенно другие. Игра первого раунда «Мартовского безумия» была крайне важна как для команды, так и для Егора.

Я считаю, они отлично справились прежде всего за счёт командных взаимодействий. Тренер нашёл оптимальную модель игры против соперника, который входит в пятёрку лучших по игре в обороне в NCAA, а у Егора в том числе появилась возможность проявить свои лучшие качества. Посмотрим, как будет дальше. Давать прогнозы в студенческом баскетболе — дело неблагодарное. Мне нравится, как всё устроено в BYU, работа тренера на высшем уровне! Хороший опыт участия в ключевых матчах и его выступления в текущем сезоне NCAA, универсальность и способность Егора влиять на игру имеют большое значение для команды. Думаю, что тренер будет правильно этим пользоваться. Будем болеть за BYU и поддерживать Егора в следующем раунде», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: