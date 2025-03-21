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«Не удивлён». Джей Джей Редик высказался о Бронни после его игры в матче с «Милуоки»

«Не удивлён». Джей Джей Редик высказался о Бронни после его игры в матче с «Милуоки»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал выступление атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (89:118). В этой встрече 20-летний игрок набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

«Не удивлён после сегодняшнего вечера. Думаю, его уверенность в себе растёт. Следующий шаг — стать спортсменом высокого класса. Учитывая его физическую подготовку, взрывную скорость и умение обращаться с мячом, мы считаем, что он станет по-настоящему хорошим снайпером, чей уровень может быть выше среднего. Думаю, у него появится шанс по-настоящему заявить о себе», — сказал Редик на пресс-конференции.

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