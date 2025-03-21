«Не удивлён». Джей Джей Редик высказался о Бронни после его игры в матче с «Милуоки»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал выступление атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (89:118). В этой встрече 20-летний игрок набрал 17 очков, совершил три подбора и отдал пять результативных передач.

«Не удивлён после сегодняшнего вечера. Думаю, его уверенность в себе растёт. Следующий шаг — стать спортсменом высокого класса. Учитывая его физическую подготовку, взрывную скорость и умение обращаться с мячом, мы считаем, что он станет по-настоящему хорошим снайпером, чей уровень может быть выше среднего. Думаю, у него появится шанс по-настоящему заявить о себе», — сказал Редик на пресс-конференции.

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