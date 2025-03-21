GUF представил трек к пятому сезону Лига Ставок MEDIA BASKET
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Известный музыкальный исполнитель GUF выпустил трек к пятому сезону Лига Ставок MEDIA BASKET, который стартует 5 апреля.
В рамках первой медийной баскетбольной лиги России за победу сражаются команды, собранные из популярных блогеров, звёзд шоу-бизнеса, действующих и бывших профессиональных спортсменов. Отличительная черта Лига Ставок MEDIA BASKET – выступления больших музыкальных артистов.
«Всем салют! Уже 5 апреля стартует пятый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET, и я со своей командой LUGANG буду там. Специально к старту сезона ловите подгон от меня и моей команды – трек Лига Ставок Media Basket», – сказал GUF.
Композиция доступна по ссылке.
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