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GUF представил трек к пятому сезону Лига Ставок MEDIA BASKET

GUF представил трек к пятому сезону Лига Ставок MEDIA BASKET
Рэпер GUF
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Известный музыкальный исполнитель GUF выпустил трек к пятому сезону Лига Ставок MEDIA BASKET, который стартует 5 апреля.

В рамках первой медийной баскетбольной лиги России за победу сражаются команды, собранные из популярных блогеров, звёзд шоу-бизнеса, действующих и бывших профессиональных спортсменов. Отличительная черта Лига Ставок MEDIA BASKET – выступления больших музыкальных артистов.

«Всем салют! Уже 5 апреля стартует пятый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET, и я со своей командой LUGANG буду там. Специально к старту сезона ловите подгон от меня и моей команды – трек Лига Ставок Media Basket», – сказал GUF.

Композиция доступна по ссылке.

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