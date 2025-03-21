Владимир Гомельский оценил объективность рейтинга топ-25 игроков в истории Евролиги

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу объективности выбора игроков в сборную 25 лучших в первой четверти века Евролиги. Ранее пресс-служба Евролиги объявила имена 20 баскетболистов: Нандо Де Коло, Серхио Льюль, Вассилис Спанулис, Рамунас Шишкаускас, Никола Вуйчич, Серхио Родригес, Майк Джеймс, Василие Мицич, Димитрис Диамантидис, Энтони Паркер, Милош Теодосич, Деян Бодирога, Георгиос Принтезис, Лука Дончич, Уолтер Тавареш, Теодорос Папалукас, Кайл Хайнс, Хуан Карлос Наварро, Богдан Богданович и Майк Батист.

«Те люди, которые принимали участие в определении состава «команды 25-летия», попали в очень сложное положение. Ведь объективных критериев отбора определено не было. То есть сам по себе состав очень достойный, но он получился субъективным», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: