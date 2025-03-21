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Кевин Гарнетт назвал обмен, оказавший большее влияние, чем громкая сделка с Дончичем

Кевин Гарнетт назвал обмен, оказавший большее влияние, чем громкая сделка с Дончичем
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказал мнение, что обмен Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» оказал больший эффект для лидера «воинов» Стефена Карри, нежели сделка между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» для лидера «озёрников» Леброна Джеймса. Напомним, в результате сделки между техасским и калифорнийским клубами в «Лос-Анджелес» перешёл разыгрывающий Лука Дончич.

«Мы говорим об импульсе, который Лука Донич дал Леброну. Но чёрт возьми! Стеф Карри получил самый большой импульс», — сказал Гарнетт в своём подкасте.

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