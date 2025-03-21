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В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич потерял лидерство

21 марта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Сербский звёздный форвард команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич потерял лидерство в гонке за трофеем.

Рейтинг MVP на 21 марта 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

7. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

9. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)