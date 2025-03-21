Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич потерял лидерство

В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич потерял лидерство
Аудио-версия:
Комментарии

21 марта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Сербский звёздный форвард команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич потерял лидерство в гонке за трофеем.

Рейтинг MVP на 21 марта 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
7. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

Материалы по теме
Экс-чемпион мира по боксу украл миллионы у баскетболистов, но сам угодил в чью-то игру
Экс-чемпион мира по боксу украл миллионы у баскетболистов, но сам угодил в чью-то игру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android