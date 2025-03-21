Демар Дерозан стал 27-м игроком в истории НБА, набравшим 25 000 очков
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Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал 27-м игроком в истории лиги НБА (Национальный баскетбольной ассоциации), который набрал за свою карьеру более 25 000 очков. Об этом сообщает портал Sportsnet у себя в социальных сетях.
НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 128
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Монк - 34, Дерозан - 22, Лайлз - 22, Мюррэй - 10, Ларэвиа - 10, Лавин - 8, Валанчюнас - 6, Картер - 4, Макдермотт, Фульц, Эллис, Тэйлор, Краудер
Чикаго Буллз: Уайт - 35, Хаертер - 25, Вучевич - 24, Джонс - 15, Терри - 9, Уильямс - 7, Коллинс - 6, Бузелис - 5, Филлипс - 2, Картер, Смит, Хортон-Такер
Напомним, сегодня, 21 марта, «Сакраменто» проводил выездной матч с легендарным «Чикаго Буллз» и уступил со счётом 116:128, выигрывая по ходу матча на протяжении первых двух четвертей.
Дерозан стал одним из результативных игроков этой встречи. На его счету 22 набранных очка, кроме того, он сделал три подбора и один перехват, проведя на площадке в общей сложности 38 минут и 19 секунд.
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