Демар Дерозан стал 27-м игроком в истории НБА, набравшим 25 000 очков

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал 27-м игроком в истории лиги НБА (Национальный баскетбольной ассоциации), который набрал за свою карьеру более 25 000 очков. Об этом сообщает портал Sportsnet у себя в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 21 марта, «Сакраменто» проводил выездной матч с легендарным «Чикаго Буллз» и уступил со счётом 116:128, выигрывая по ходу матча на протяжении первых двух четвертей.

Дерозан стал одним из результативных игроков этой встречи. На его счету 22 набранных очка, кроме того, он сделал три подбора и один перехват, проведя на площадке в общей сложности 38 минут и 19 секунд.