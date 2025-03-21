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«Автодор» разгромно победил «Астану» в выездном матче Единой лиги

«Автодор» разгромно победил «Астану» в выездном матче Единой лиги
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Сегодня, 21 марта, в Астане завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая команда «Астана» и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой саратовской команды со счётом 88:56.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 88
Автодор
Саратов
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер

Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Рустам Мурзагалиев, набравший 11 очков. В составе «Автодора» 24 очка набрал Чарльз Мэннинг.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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