«Автодор» разгромно победил «Астану» в выездном матче Единой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 марта, в Астане завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая команда «Астана» и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой саратовской команды со счётом 88:56.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Рустам Мурзагалиев, набравший 11 очков. В составе «Автодора» 24 очка набрал Чарльз Мэннинг.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также 33 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.