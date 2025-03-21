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Чемпион НБА рассказал о самом значимом моменте, связанном с легендарным Коби Брайантом

Чемпион НБА рассказал о самом значимом моменте, связанном с легендарным Коби Брайантом
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43-летний американский бывший профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Тони Аллен рассказал о значимом моменте, который произошёл в последней игры с четырёхкратным победителем лиги Коби Брайантом.

«У меня на самом деле есть фотография, на которой он обнимает меня и говорит мне на ухо: «Я ценю наши сражения. Ты был самым жёстким защитником, с которым я когда-либо сталкивался, брат… Продолжай в том же духе”. Я был просто шокирован, как будто, чёрт возьми, эти слова… Они значат много», — приводит слова Аллена издание The Sports Rush.

Также Тони рассказал, что Брайант подарил Аллену пару своих именных кроссовок с автографом и надписью «Тони, лучшему защитнику, с которым я когда-либо сталкивался». Аллен признался, что хранит эту обувь в шкафчике и всегда будет держать эти воспоминания близко к сердцу.

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