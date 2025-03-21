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Журналист и фанат «Бостона» — о Дончиче в «Лейкерс»: есть шанс стать новым Брайантом

Журналист и фанат «Бостона» — о Дончиче в «Лейкерс»: есть шанс стать новым Брайантом
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55-летний американский подкастер, спортивный обозреватель Билл Симмонс, известный своей любовью к клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», высказался о реакции фанатов «Лос-Анджелес Лейкерс» на 26-летнего словенского защитника Луку Дончича.

«Он просто уже чувствует, что его место в Лос-Анджелесе. На арене каждый раз царит шумиха. Я хожу на матчи «Лейкерс» с ноября 2002 года, и единственный раз, когда я чувствовал подобное на играх «озёрников», был во времена выступлений Коби.

У этого парня есть шанс стать новым Коби для этих фанатов», — приводит слова Билла Симмонса издание Sportskeeda.

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