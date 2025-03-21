Единая лига: результаты матчей 21 марта

В пятницу, 21 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 21 марта:

«Астана» — «Автодор» — 56:88.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 32 победы при пяти поражениях (85,7%). На втором месте идёт петербургский «Зенит», в активе которых также 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 31 победа и семь поражений.