Единая лига: результаты матчей 21 марта
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В пятницу, 21 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Единая лига ВТБ. Результаты игр 21 марта:
«Астана» — «Автодор» — 56:88.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 88
Автодор
Саратов
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 32 победы при пяти поражениях (85,7%). На втором месте идёт петербургский «Зенит», в активе которых также 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 31 победа и семь поражений.
Комментарии
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