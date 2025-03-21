Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 21 марта

Единая лига: результаты матчей 21 марта
Комментарии

В пятницу, 21 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялся всего один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 21 марта:

«Астана» — «Автодор» — 56:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 88
Автодор
Саратов
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 32 победы при пяти поражениях (85,7%). На втором месте идёт петербургский «Зенит», в активе которых также 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 31 победа и семь поражений.

Материалы по теме
Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — два россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android