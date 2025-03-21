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Журналист, критиковавший Бронни Джеймса: всегда верил, что у парня есть потенциал

Журналист, критиковавший Бронни Джеймса: всегда верил, что у парня есть потенциал
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит, критиковавший 20-летнего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса, высказался о рекордной игре сына Леброна Джеймса с «Милуоки Бакс» (89:118). В начале марта Леброн поругался на арене со Смитом из-за критики журналиста в адрес Бронни.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

«Я был очень впечатлён. Я был очень впечатлён, потому что увидел, как повысился уровень его уверенности и самообладания. Было похоже, что всё, что было раньше, на самом деле не повлияло на него. Он уже не выглядел таким нервным, как в предыдущих выступлениях на баскетбольной площадке. Бронни выглядел как человек, которому всё принадлежит.

И вот какую картину я хочу сейчас обрисовать. Возможно, я ошибался. Ты слушаешь, Леброн Джеймс? Ты слушаешь, семья Джеймса? Ты слушаешь, Рич Пол? Моя позиция с самого начала заключалась в том, что Бронни Джеймсу нужно выступать в Лиге развития. Пусть он проведёт в G-лиге свой первый год. А потом, после этого, пусть приходит, потому что я всегда верил, что у этого парня есть потенциал.

Но то, что я увидел заставило меня сказать себе: «Подожди минутку». Он продолжает появляться и играть всё лучше и лучше. Джей Джей Редик и его команда, очевидно, проделывают исключительную работу, тренируя его», — приводит слова Стивена Эй Смита издание Sports Illustrated.

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