Журналист, критиковавший Бронни Джеймса: всегда верил, что у парня есть потенциал

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит, критиковавший 20-летнего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса, высказался о рекордной игре сына Леброна Джеймса с «Милуоки Бакс» (89:118). В начале марта Леброн поругался на арене со Смитом из-за критики журналиста в адрес Бронни.

«Я был очень впечатлён. Я был очень впечатлён, потому что увидел, как повысился уровень его уверенности и самообладания. Было похоже, что всё, что было раньше, на самом деле не повлияло на него. Он уже не выглядел таким нервным, как в предыдущих выступлениях на баскетбольной площадке. Бронни выглядел как человек, которому всё принадлежит.

И вот какую картину я хочу сейчас обрисовать. Возможно, я ошибался. Ты слушаешь, Леброн Джеймс? Ты слушаешь, семья Джеймса? Ты слушаешь, Рич Пол? Моя позиция с самого начала заключалась в том, что Бронни Джеймсу нужно выступать в Лиге развития. Пусть он проведёт в G-лиге свой первый год. А потом, после этого, пусть приходит, потому что я всегда верил, что у этого парня есть потенциал.

Но то, что я увидел заставило меня сказать себе: «Подожди минутку». Он продолжает появляться и играть всё лучше и лучше. Джей Джей Редик и его команда, очевидно, проделывают исключительную работу, тренируя его», — приводит слова Стивена Эй Смита издание Sports Illustrated.