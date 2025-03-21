Бронни Джеймс поделился эмоциями от попытки обыграть Янниса Адетокунбо в матче НБА

20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий на позиции защитника, поделился эмоциями от попытки обыграть звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матче лиги, завершившемся поражением «озёрников» 89:118. В одном из эпизодов встречи Адетокунбо остался один в один с Джеймсом-младшим на периметре. Бронни, сделав выпад в правую от себя сторону, направился влево и побежал под кольцо, не реализовав бросок.

«Возможно, на мне сфолили, это спорный вопрос (улыбается). Но что есть, то есть. Я всего лишь пытался добыть ещё пару очков для команды в этом проходе. Вот и всё.

Яннис намного крупнее меня. Поэтому мне нужно было найти способ как-то с ним справиться», — сказал Бронни на пресс-конференции после матча.