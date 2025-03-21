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Бронни Джеймс поделился эмоциями от попытки обыграть Янниса Адетокунбо в матче НБА

Бронни Джеймс поделился эмоциями от попытки обыграть Янниса Адетокунбо в матче НБА
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20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс, выступающий на позиции защитника, поделился эмоциями от попытки обыграть звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матче лиги, завершившемся поражением «озёрников» 89:118. В одном из эпизодов встречи Адетокунбо остался один в один с Джеймсом-младшим на периметре. Бронни, сделав выпад в правую от себя сторону, направился влево и побежал под кольцо, не реализовав бросок.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 17, Джеймс - 17, Лень - 10, Винсент - 9, Хэйс - 9, Моррис - 9, Гудвин - 8, Милтон - 4, Джемисон - 4, Реддиш - 2, Вандербилт, Финни-Смит
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Трент-мл. - 23, Кузма - 20, Лопес - 11, Роллинз - 10, Принс - 6, Грин - 6, Ливингстон - 4, Портер - 3, Джексон - 3, Коннотон - 2, Нэнс - 2, Симс, Смит

«Возможно, на мне сфолили, это спорный вопрос (улыбается). Но что есть, то есть. Я всего лишь пытался добыть ещё пару очков для команды в этом проходе. Вот и всё.

Яннис намного крупнее меня. Поэтому мне нужно было найти способ как-то с ним справиться», — сказал Бронни на пресс-конференции после матча.

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