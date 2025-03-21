Миленко Богичевич прокомментировал победу «Автодора» над «Астаной»
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с казахстанской «Астаной» в рамках Единой лиги.
«Во-первых, поздравляю свою команду, мы заслужили эту победу! У нас был очень серьёзный подход к этой встрече, «Астана» – опасная команда и играет в хороший баскетбол. Мы сыграли хорошо в защите, мы проделали хорошую работу, потому что нам удалось закрыть их основных игроков. Мы заслужили эту победу!» — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 88
Автодор
Саратов
Астана: Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
Напомним, «Автодор» победил «Астану» со счётом 88:56 (20:15, 24:10, 26:15, 18:16).
Комментарии
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