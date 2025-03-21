Миленко Богичевич прокомментировал победу «Автодора» над «Астаной»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после победы своей команды в выездном матче с казахстанской «Астаной» в рамках Единой лиги.

«Во-первых, поздравляю свою команду, мы заслужили эту победу! У нас был очень серьёзный подход к этой встрече, «Астана» – опасная команда и играет в хороший баскетбол. Мы сыграли хорошо в защите, мы проделали хорошую работу, потому что нам удалось закрыть их основных игроков. Мы заслужили эту победу!» — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Автодор» победил «Астану» со счётом 88:56 (20:15, 24:10, 26:15, 18:16).