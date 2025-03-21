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Генменеджер команды НБА рассказал, с кем сравнивают таланта NCAA Купера Флэгга

Генменеджер команды НБА рассказал, с кем сравнивают таланта NCAA Купера Флэгга
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Один из генеральных менеджеров команды Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказал, что скауты сравнивают пятизвёздочного проспекта Купера Флэгга, являющегося одним из главных кандидатов на первый номер драфта 2025 года, с двукратным чемпионом Каваем Леонардом.

«Лучший отзыв, который я слышал от наших скаутов по поводу Купера, что он является праймовым Каваем Леонардом. Конечно, это не идеальное сравнение, потому что они были очень разными игроками в одном возрасте, но мне нравятся их стиль игры, универсальность в как защите, так и в нападении, умение отдавать передачи и тот факт, что они могут защищаться как против разыгрывающих, так и крупных игроков», — приводит слова анонимного менеджера издание Sportskeeda.

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