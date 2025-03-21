Генменеджер команды НБА рассказал, с кем сравнивают таланта NCAA Купера Флэгга

Один из генеральных менеджеров команды Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказал, что скауты сравнивают пятизвёздочного проспекта Купера Флэгга, являющегося одним из главных кандидатов на первый номер драфта 2025 года, с двукратным чемпионом Каваем Леонардом.

«Лучший отзыв, который я слышал от наших скаутов по поводу Купера, что он является праймовым Каваем Леонардом. Конечно, это не идеальное сравнение, потому что они были очень разными игроками в одном возрасте, но мне нравятся их стиль игры, универсальность в как защите, так и в нападении, умение отдавать передачи и тот факт, что они могут защищаться как против разыгрывающих, так и крупных игроков», — приводит слова анонимного менеджера издание Sportskeeda.