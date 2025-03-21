Глеб Плотников прокомментировал разгромное поражение «Астаны» от «Автодора»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий по поводу разгромного поражения своей команды от саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Отвратительная игра. Некоторым из игроков нужно пересмотреть, кем они являются и что значит слово «профессионализм». Это не означает прийти на тренировку, прийти на игру, поиграть и уйти, отдохнуть. Слово «профессионал» имеет глубокий смысл. Это жертва, которую ты приносишь, чтобы каждый день становиться лучше, к чему ты стремишься в своём ремесле каждый день. Когда во время игры игрок сконцентрирован на чём-то другом, но не на игре, то такого игрока сложно мотивировать. По игре: процент говорит сам за себя – 31 с игры, 25 трёхочковых, 35 двухочковых и плюс 14 потерь, за всё нас наказали. Как я говорил ребятам: «Автодор» – хорошая команда, которая тренерская команда. Они были сфокусированы, они были командой, а мы не были командой» — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Автодор» победил «Астану» со счётом 88:56.