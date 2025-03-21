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Глеб Плотников прокомментировал разгромное поражение «Астаны» от «Автодора»

Глеб Плотников прокомментировал разгромное поражение «Астаны» от «Автодора»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий по поводу разгромного поражения своей команды от саратовского «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Отвратительная игра. Некоторым из игроков нужно пересмотреть, кем они являются и что значит слово «профессионализм». Это не означает прийти на тренировку, прийти на игру, поиграть и уйти, отдохнуть. Слово «профессионал» имеет глубокий смысл. Это жертва, которую ты приносишь, чтобы каждый день становиться лучше, к чему ты стремишься в своём ремесле каждый день. Когда во время игры игрок сконцентрирован на чём-то другом, но не на игре, то такого игрока сложно мотивировать. По игре: процент говорит сам за себя – 31 с игры, 25 трёхочковых, 35 двухочковых и плюс 14 потерь, за всё нас наказали. Как я говорил ребятам: «Автодор» – хорошая команда, которая тренерская команда. Они были сфокусированы, они были командой, а мы не были командой» — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
56 : 88
Автодор
Саратов
Астана: Мурзагалиев - 11, Старкс - 9, Походяев - 9, Утоми - 8, Щербак - 5, Десятников - 4, Смит - 3, Айткали - 3, Сарсенгалиев - 2, Майдекин - 2, Исаенко
Автодор: Мэннинг - 24, Кантер - 13, Клименко - 10, Петенев - 9, Кроуфорд - 9, Джонс - 5, Беслач - 5, Сычков - 5, Пранаускис - 3, Агада - 3, Халдеев - 2, Наумов

Напомним, «Автодор» победил «Астану» со счётом 88:56.

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