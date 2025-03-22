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«Панатинаикос» победил «Альбу» в Евролиге

«Панатинаикос» победил «Альбу» в Евролиге
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались греческий «Панатинаикос» и немецкая «Альба». Игра закончилась со счётом 91:81 в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 81
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Рапикве

Самым результативным в составе «Панатинаикоса» стал Джериан Грант. Своей команде он принёс 19 очков. Также в его активе два подбора и две передачи. У гостей лучшую результативность показал защитник Мэтт Томас, на счету которого 14 очков, четыре подбора и одна передача.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» сыграем на выезде с израильским «Маккаби Т-А». Встреча состоится 26 марта и начнётся в 22:05 мск. «Альба» в следующем туре также на выезде сыграет с сербским «Партизаном». Матч пройдёт 25 марта. Его начало запланировано на 22:45 мск.

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