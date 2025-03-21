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Экс-игрок НБА отреагировал на слова Керра, назвавшего Грина лучшим игроком обороны

Экс-игрок НБА отреагировал на слова Керра, назвавшего Грина лучшим игроком обороны
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс отреагировал на слова главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, заявившего, что форвард Дрэймонд Грин является лучшим игроком обороны, которого видел Керр.

«Послушайте, у Стива Керра был Андре Игуодала в составе много лет, сам Стив играл вместе со Скотти Пиппеном. Он видел множество талантливых и одарённых игроков на обеих сторонах площадки. И когда он произносит такие слова в адрес Дрэймонда, то это является наивысшей похвалой для Грина», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

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