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Барселона — Жальгирис, результат матча 22 марта 2025, счет 82:70, Евролига 2024-2025

«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Жальгирис» в Евролиге
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22 марта в Испании на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местная «Барселона» и гости из Литвы «Жальгирис». Хозяева площадки одержали победу со счётом 82:70 (16:20, 20:11, 23:20, 23:19).

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Лучшим игроком в составе каталонской команды стал испанский защитник Дарио Брисуэла, набравший по ходу встречи 20 очков, совершивший два подбора и отдавший одну передачу при одной потере. 16 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и один перехват на свой счёт записал американский форвард Джастин Андерсон.

В составе литовской команды отличились Сильвен Франсиско, Игнас Браздейкис и Дейвидас Сирвидис — у них по 13 очков.

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