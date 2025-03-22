«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Жальгирис» в Евролиге

22 марта в Испании на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местная «Барселона» и гости из Литвы «Жальгирис». Хозяева площадки одержали победу со счётом 82:70 (16:20, 20:11, 23:20, 23:19).

Лучшим игроком в составе каталонской команды стал испанский защитник Дарио Брисуэла, набравший по ходу встречи 20 очков, совершивший два подбора и отдавший одну передачу при одной потере. 16 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и один перехват на свой счёт записал американский форвард Джастин Андерсон.

В составе литовской команды отличились Сильвен Франсиско, Игнас Браздейкис и Дейвидас Сирвидис — у них по 13 очков.