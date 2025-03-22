«Барселона» одержала третью победу подряд, обыграв «Жальгирис» в Евролиге
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22 марта в Испании на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч Евролиги, в котором встречались местная «Барселона» и гости из Литвы «Жальгирис». Хозяева площадки одержали победу со счётом 82:70 (16:20, 20:11, 23:20, 23:19).
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Лучшим игроком в составе каталонской команды стал испанский защитник Дарио Брисуэла, набравший по ходу встречи 20 очков, совершивший два подбора и отдавший одну передачу при одной потере. 16 очков, пять подборов, три передачи, один блок-шот и один перехват на свой счёт записал американский форвард Джастин Андерсон.
В составе литовской команды отличились Сильвен Франсиско, Игнас Браздейкис и Дейвидас Сирвидис — у них по 13 очков.
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