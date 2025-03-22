«Партизан» крупно проиграл «Анадолу Эфес» в домашнем матче Евролиги

22 марта в столице Сербии Белграде на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» завершился очередной матч Евролиги, в котором местный «Партизан» принимал турецкий «Анадолу Эфес». Хозяева площадки разгромно уступили со счётом 65:97 (18:24, 15:30, 12:19, 20:24). Это поражение стало третьим подряд для сербов.

По 11 очков в составе сербской команды набрали французский защитник Франк Нтиликина, немецкий разыгрывающий Исаак Бонга и американский центровой Тайрик Джонс.

У турецкой команды лучшим стал американец Дариус Томпсон, на счету которого 19 очков, три подбора, три передачи и два перехвата при одной потере.

Матч в Сербии посетили футболисты ЦСКА перед товарищеской игрой с «Партизаном».