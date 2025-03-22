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Партизан — Анадолу Эфес, результат матча 22 марта 2025, счет 65:97, Евролига 2024-2025

«Партизан» крупно проиграл «Анадолу Эфес» в домашнем матче Евролиги
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22 марта в столице Сербии Белграде на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» завершился очередной матч Евролиги, в котором местный «Партизан» принимал турецкий «Анадолу Эфес». Хозяева площадки разгромно уступили со счётом 65:97 (18:24, 15:30, 12:19, 20:24). Это поражение стало третьим подряд для сербов.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
65 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

По 11 очков в составе сербской команды набрали французский защитник Франк Нтиликина, немецкий разыгрывающий Исаак Бонга и американский центровой Тайрик Джонс.

У турецкой команды лучшим стал американец Дариус Томпсон, на счету которого 19 очков, три подбора, три передачи и два перехвата при одной потере.

Матч в Сербии посетили футболисты ЦСКА перед товарищеской игрой с «Партизаном».

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