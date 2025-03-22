Евролига: результаты игрового дня 21 марта
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В пятницу, 21 марта, состоялся очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного турнира Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.
Результаты игр Евролиги 22 марта:
«Панатинаикос» — «Альба» — 91:81;
«Барселона» — «Жальгирис» — 82:70;
«Партизан» — «Анадолу Эфес» — 65:97.
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 81
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Рапикве
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 70
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Вильяр
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
65 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Лидером сезона-2024/2025 на данный момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого в 30 матчах 22 победы и восемь поражений. На втором месте расположился турецкий «Фенербахче» — 20 побед при 10 поражениях. Действующий чемпион «Панатинаикос» — третий (19 побед при 11 поражениях).
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