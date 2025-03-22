Евролига: результаты игрового дня 21 марта

В пятницу, 21 марта, состоялся очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного турнира Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игр Евролиги 22 марта:

«Панатинаикос» — «Альба» — 91:81;

«Барселона» — «Жальгирис» — 82:70;

«Партизан» — «Анадолу Эфес» — 65:97.

Лидером сезона-2024/2025 на данный момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого в 30 матчах 22 победы и восемь поражений. На втором месте расположился турецкий «Фенербахче» — 20 побед при 10 поражениях. Действующий чемпион «Панатинаикос» — третий (19 побед при 11 поражениях).