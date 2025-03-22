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Финикс Санз — Кливленд Кавальерс, результат матча 22 марта 2025, счет 123:112, НБА 2024/2025

42 очка Дюранта помогли «Финиксу» продлить серию лидера Востока «Кливленда» до 4 поражений
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В ночь с 21 на 22 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:112.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Дюрант - 42, Букер - 17, Джонс - 16, О'Нил - 15, Гиллеспи - 13, Данн - 10, Игодаро - 6, Мартин - 4, Ли, Бол, Моррис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 18, Хантер - 17, Джером - 16, Мобли - 16, Окоро - 10, Страс - 9, Митчелл - 7, Аллен - 6, Уэйд - 6, Меррилл - 4, Грин - 3, Портер, Томпсон

В составе «Финикса» самым результативным стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 42 очка, шесть подборов и восемь ассистов. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд принёс своей команде 18 очков при пяти подборах и шести результативных передачах.

«Санз» выиграли третий матч подряд и продолжают борьбу за попадание в зону плей-ин Западной конференции НБА. Лидирующий на Востоке «Кливленд» потерпел четвёртое поражение кряду — непосредственно перед этой серией клуб из штата Огайо выдал выигрышную из 16 матчей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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