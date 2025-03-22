42 очка Дюранта помогли «Финиксу» продлить серию лидера Востока «Кливленда» до 4 поражений

В ночь с 21 на 22 марта мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:112.

В составе «Финикса» самым результативным стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, на счету которого 42 очка, шесть подборов и восемь ассистов. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд принёс своей команде 18 очков при пяти подборах и шести результативных передачах.

«Санз» выиграли третий матч подряд и продолжают борьбу за попадание в зону плей-ин Западной конференции НБА. Лидирующий на Востоке «Кливленд» потерпел четвёртое поражение кряду — непосредственно перед этой серией клуб из штата Огайо выдал выигрышную из 16 матчей.