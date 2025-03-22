Единая лига: расписание матчей 22 марта

Сегодня, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Единая лига ВТБ. Расписание на 22 марта:

13:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ;

14:00 мск — УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.