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Единая лига: расписание матчей 22 марта

Единая лига: расписание матчей 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Единая лига ВТБ. Расписание на 22 марта:

13:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ;
14:00 мск — УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого тоже 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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