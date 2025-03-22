В ночь на 22 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день в рамках регулярного сезона-2024/2025. Болельщики североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты игрового дня НБА 22 марта:
«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфис Сиксерс» — 128:120;
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117;
«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121;
«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:112;
«Портленнд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108.
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