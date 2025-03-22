В ночь на 22 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день в рамках регулярного сезона-2024/2025. Болельщики североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты игрового дня НБА 22 марта:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120;

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфис Сиксерс» — 128:120;

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117;

«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121;

«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:112;

«Портленнд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108.