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Результаты игрового дня НБА 22 марта

Результаты игрового дня НБА 22 марта
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В ночь на 22 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день в рамках регулярного сезона-2024/2025. Болельщики североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты игрового дня НБА 22 марта:

«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфис Сиксерс» — 128:120;
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117;
«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121;
«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:112;
«Портленнд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:108.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 120
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Сарр - 19, Пул - 18, Вукчевич - 17, Джонсон - 14, Гилл - 10, Миддлтон - 9, Джордж - 7, Джонс - 4, Шампани - 3, Каррингтон - 2, Тор - 2, Холмс
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Вагнер - 21, Картер - 16, Блэк - 13, Колдуэлл-Поуп - 11, Джозеф - 11, Да Силва - 9, Хьюстан - 6, Ховард - 3, Айзек, Маккланг, Харрис, Битадзе
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 102
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Майами Хит: Уиггинс - 30, Уэр - 16, Адебайо - 16, Митчелл - 12, Хироу - 8, Хайсмит - 8, Жакез-мл. - 4, Робинсон - 4, Розир, Йович, Ларссон, Бёркс, Андерсон, Лав
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 37, Томпсон - 18, Брукс - 11, Смит II - 11, Шенгюн - 8, Исон - 7, Грин - 6, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
134 : 93
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 20, Макдэниелс - 17, Эдвардс - 17, Рид - 15, Гобер - 15, Дивинченцо - 13, Кларк - 11, Гарза - 9, Александер-Уолкер - 8, Диллингэм - 4, Хиланд - 3, Майнотт - 2, Шеннон, Инглс, Конли
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 15, Браун - 14, Ривз - 11, Олиник - 10, Хоукинс - 10, Альварадо - 9, Маткович - 8, Робинсон-Эрл - 7, Мисси - 5, Брукс - 4, Пэйтон
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
141 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 14, Холмгрен - 14, Джо - 14, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 11, Карузо - 9, Флаглер - 5, Джонс - 4, Карлсон - 3, Дука - 3
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 20, Смит - 14, Грин - 12, Диабате - 12, Джеффрис - 11, Карри - 11, Симпсон - 10, Мур - 6, Нуркич - 6, Гибсон - 4, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
128 : 120
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Васселл - 20, Джонсон - 18, Пол - 18, Касл - 17, Барнс - 14, Уэсли - 10, Шампани - 6, Мамукелашвили - 2, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 25, Эдвардс - 25, Ябуселе - 23, Каунсил - 20, Бриссетт - 9, Океке - 7, Батлер - 5, Уокер - 3, Худ-Скифино - 3, Макси, Убре, Бона
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 117
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Динвидди - 31, Вашингтон - 27, Томпсон - 20, Маршалл - 19, Джонс - 10, Уильямс - 7, Кристи - 5, Пауэлл - 4, Харди, Лайвли, Мартин, Гэффорд
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Бисли - 16, Дюрен - 14, Холланд - 12, Шрёдер - 11, Харрис - 9, Томпсон - 8, Стюарт - 8, Фонтеккио - 4, Рид, Хардуэй-младший, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Секстон - 30, Джордж - 19, Джузэнг - 11, Кесслер - 8, Поттер - 7, Сенсабо - 7, Кольер - 5, Уильямс - 4, Михайлюк - 4, Филиповски - 4, Спрингер, Харклесс
Бостон Селтикс: Порзингис - 27, Тейтум - 26, Притчард - 18, Хозер - 14, Уайт - 11, Холидэй - 8, Хорфорд - 5, Дэвисон - 4, Уолш - 4, Корнет - 4, Крэйг, Петерсон, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Дюрант - 42, Букер - 17, Джонс - 16, О'Нил - 15, Гиллеспи - 13, Данн - 10, Игодаро - 6, Мартин - 4, Ли, Бол, Моррис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 18, Хантер - 17, Джером - 16, Мобли - 16, Окоро - 10, Страс - 9, Митчелл - 7, Аллен - 6, Уэйд - 6, Меррилл - 4, Грин - 3, Портер, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
128 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 36, Шарп - 23, Бэнтон - 19, Хендерсон - 16, Камара - 16, Рит - 12, Тибулл - 3, Мюррэй - 3, Саймонс, Эйтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер, Клингэн
Денвер Наггетс: Гордон - 23, Уэстбрук - 18, Портер - 17, Браун - 15, Уотсон - 12, Маррей - 10, Пикетт - 5, Холл - 4, Тайсон - 3, Джонс - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 108
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 30, Леонард - 23, Зубац - 17, Богданович - 16, Пауэлл - 14, Данн - 11, Коффи - 6, Батюм - 5, Джонс - 5, Юбэнкс - 1, Браун, Симмонс, Миллз
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Альдама - 16, Пиппен Мл. - 15, Кеннард - 15, Хафф - 13, Бейн - 10, Иди - 8, Уильямс Мл. - 5, Уэллс - 3, Спенсер, Багли III, Кончар
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