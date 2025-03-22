Андрей Кириленко посетил матч НБА между «Ютой Джаз» и «Бостон Селтикс»
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Легендарный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс», закончившийся поражением коллектива из Юты со счётом 99:121.
НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Секстон - 30, Джордж - 19, Джузэнг - 11, Кесслер - 8, Поттер - 7, Сенсабо - 7, Кольер - 5, Уильямс - 4, Михайлюк - 4, Филиповски - 4, Спрингер, Харклесс
Бостон Селтикс: Порзингис - 27, Тейтум - 26, Притчард - 18, Хозер - 14, Уайт - 11, Холидэй - 8, Хорфорд - 5, Дэвисон - 4, Уолш - 4, Корнет - 4, Крэйг, Петерсон, Шейерман, Кета
Кириленко вышел на площадку для беседы с ведущим, а позже стал исполнять штрафные броски, смазав первый и реализовав как минимум шесть подряд далее.
30 июня 1999 года Андрей был выбран клубом «Юта Джаз» под 24-м номером драфта. Россиянин стал на тот момент самым молодым европейским баскетболистом, задрафтованным командой НБА. По итогам дебютного сезона был включён в сборную новичков, а в 2004 году участвовал в Матче звёзд.
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