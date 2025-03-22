Андрей Кириленко посетил матч НБА между «Ютой Джаз» и «Бостон Селтикс»

Легендарный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс», закончившийся поражением коллектива из Юты со счётом 99:121.

Кириленко вышел на площадку для беседы с ведущим, а позже стал исполнять штрафные броски, смазав первый и реализовав как минимум шесть подряд далее.

30 июня 1999 года Андрей был выбран клубом «Юта Джаз» под 24-м номером драфта. Россиянин стал на тот момент самым молодым европейским баскетболистом, задрафтованным командой НБА. По итогам дебютного сезона был включён в сборную новичков, а в 2004 году участвовал в Матче звёзд.