Кьюбан: новый владелец «Далласа» решил, что доверяет Харрисону. И вот мы здесь

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как новый собственник команды доверяет генеральному менеджеру Нико Харрисону, устроившему обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Владелец контрольного пакета Патрик Дюмон решил, что ему комфортно с Нико Харрисоном, генеральным менеджером, и командой, которую он собрал, и это его выбор. Его выбор. Я имею в виду, что ты не можешь полностью с ним спорить, потому что мы вышли в финал в прошлом году.

Сейчас я мог бы сказать тебе, ну, знаешь, всякое такое… Но это был его выбор. А теперь я просто болельщик клуба. Когда я изначально продавал команду… Со временем стало казаться, что всё в порядке в команде и видно, как решениям Нико доверяют. Но вот мы здесь.

Знаете, в 2004 году я отпустил Стива Нэша, и в последующие два года он дважды становился MVP. Потом он обыграл нас в плей-офф в первый же год после своего ухода. А затем мы дошли до финала и выиграли чемпионат. Так что это как бы всё объясняет», — приводит слова Кьюбана Basketball Forever.