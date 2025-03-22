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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: где смотреть матч Единой лиги

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: где смотреть матч Единой лиги
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22 марта в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится центральный матч тура, в котором казанский УНИКС на домашней площадке примет краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ».

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший 32 победы при пяти поражениях. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также в активе 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа и семь поражений).

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