УНИКС — «Локомотив-Кубань»: где смотреть матч Единой лиги

22 марта в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится центральный матч тура, в котором казанский УНИКС на домашней площадке примет краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — текстовая трансляция матча.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ».

Лидером Единой лиги по состоянию на сегодняшний день является столичный ЦСКА, одержавший 32 победы при пяти поражениях. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого также в активе 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа и семь поражений).