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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом

Андрей Ведищев высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с УНИКСом
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу предстоящего матча с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги, который состоится сегодня, 22 марта, в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Против УНИКСа мы не играли давно — около трёх месяцев. Наш соперник находится в хорошей форме, в последних матчах уверенно одерживал победы. Мы, в свою очередь, проводим март не так, как планировали и хотели. На то есть объективные причины, в связи с травмами нам необходимо перестраиваться, а календарь достаточно сложный. Тем не менее мы серьёзно готовимся к этой игре. Понимаем, что для победы нам необходимо будет продемонстрировать свои лучшие качества. Прежде всего, постараться довести до логического завершения всё то, что мы отрабатываем на тренировках. Считаю, что решающими факторами в завтрашней игре станут наш настрой и выполнение плана на игру», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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