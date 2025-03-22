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Игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул пришёл на матч НБА в джерси Александра Овечкина

Игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул пришёл на матч НБА в джерси Александра Овечкина
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25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Вашингтон Уизардс» на позиции защитника, Джордан Пул пришёл на матч регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (105:120) в джерси российского форварда и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 120
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Сарр - 19, Пул - 18, Вукчевич - 17, Джонсон - 14, Гилл - 10, Миддлтон - 9, Джордж - 7, Джонс - 4, Шампани - 3, Каррингтон - 2, Тор - 2, Холмс
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Вагнер - 21, Картер - 16, Блэк - 13, Колдуэлл-Поуп - 11, Джозеф - 11, Да Силва - 9, Хьюстан - 6, Ховард - 3, Айзек, Маккланг, Харрис, Битадзе

Фото: Социальные сети Washington Wizards

Джордан в проигранном матче с «Орландо» набрал 18 очков, совершил два подбора, отдал две передачи и сделал один перехват при двух потерях. Дабл-дабл в столичной команде оформил новичок Алекс Сарр — 19 очков, 10 подборов и две передачи.

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