Игрок «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул пришёл на матч НБА в джерси Александра Овечкина

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Вашингтон Уизардс» на позиции защитника, Джордан Пул пришёл на матч регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (105:120) в джерси российского форварда и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Фото: Социальные сети Washington Wizards

Джордан в проигранном матче с «Орландо» набрал 18 очков, совершил два подбора, отдал две передачи и сделал один перехват при двух потерях. Дабл-дабл в столичной команде оформил новичок Алекс Сарр — 19 очков, 10 подборов и две передачи.