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Кевин Дюрант стал вторым игроком в истории НБА, набиравшим 40+ очков против каждой команды

Кевин Дюрант стал вторым игроком в истории НБА, набиравшим 40+ очков против каждой команды
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, присоединился к 40-летнему форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, став вторым игроком в истории лиги, набиравшим 40+ очков в играх с каждой командой.

Дюрант вошёл в этот «клуб» после выигранного матча с «Кливленд Кавальерс» (123:112), по ходу которого Кевин набрал 42 очка, совершил шесть подборов, отдал восемь передач и сделал один блок-шот при трёх потерях.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Дюрант - 42, Букер - 17, Джонс - 16, О'Нил - 15, Гиллеспи - 13, Данн - 10, Игодаро - 6, Мартин - 4, Ли, Бол, Моррис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 18, Хантер - 17, Джером - 16, Мобли - 16, Окоро - 10, Страс - 9, Митчелл - 7, Аллен - 6, Уэйд - 6, Меррилл - 4, Грин - 3, Портер, Томпсон

Легендарный Коби Брайант набирал 40+ очков в играх с каждой командой НБА, но поскольку всю карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», то не играл против «озёрников».

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