Кевин Дюрант стал вторым игроком в истории НБА, набиравшим 40+ очков против каждой команды

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, присоединился к 40-летнему форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, став вторым игроком в истории лиги, набиравшим 40+ очков в играх с каждой командой.

Дюрант вошёл в этот «клуб» после выигранного матча с «Кливленд Кавальерс» (123:112), по ходу которого Кевин набрал 42 очка, совершил шесть подборов, отдал восемь передач и сделал один блок-шот при трёх потерях.

Легендарный Коби Брайант набирал 40+ очков в играх с каждой командой НБА, но поскольку всю карьеру провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», то не играл против «озёрников».