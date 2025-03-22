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УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
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Форвард УНИКСа — о матче с «Локомотивом-Кубань»: не считаю, что их кондиции лучше наших

Форвард УНИКСа — о матче с «Локомотивом-Кубань»: не считаю, что их кондиции лучше наших
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Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился своими ожиданиями от игры с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ, которая начнётся сегодня, 22 марта, в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая будет доступна в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
3-я четверть
60 : 59
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Мартюк, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов

«Считаю, сейчас УНИКС находится в очень хорошей форме. Конечно, нам есть над чем работать, но я уверен, что к плей-офф мы будем готовы полностью. Это позволит нам сфокусироваться на решении главной задачи — победы в чемпионате.

«Локомотив-Кубань» — очень бегущая команда. Их отличают быстрые переходы и высокий темп. Но, на мой взгляд, сейчас у нас хорошие шансы обыграть их. Для этого, прежде всего, нам нужно придерживаться игрового плана, быть сконцентрированными и не отвлекаться на посторонние факторы. Ещё надо оставаться сплочёнными, доверять друг другу и отлично защищаться. Если справимся с этими задачами, результат придёт.

Я хорошо знаком почти со всеми российскими игроками, которые играют в «Локо». В прошлом сезоне также немного поиграл с Патриком Миллером. Они определённо находятся в хорошей форме, но я не считаю, что их кондиции лучше наших. В целом ожидаю интересного противостояния», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный сайт команды.

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