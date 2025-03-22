Форвард УНИКСа — о матче с «Локомотивом-Кубань»: не считаю, что их кондиции лучше наших

Лёгкий форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился своими ожиданиями от игры с «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ, которая начнётся сегодня, 22 марта, в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая будет доступна в Матч-центре.

«Считаю, сейчас УНИКС находится в очень хорошей форме. Конечно, нам есть над чем работать, но я уверен, что к плей-офф мы будем готовы полностью. Это позволит нам сфокусироваться на решении главной задачи — победы в чемпионате.

«Локомотив-Кубань» — очень бегущая команда. Их отличают быстрые переходы и высокий темп. Но, на мой взгляд, сейчас у нас хорошие шансы обыграть их. Для этого, прежде всего, нам нужно придерживаться игрового плана, быть сконцентрированными и не отвлекаться на посторонние факторы. Ещё надо оставаться сплочёнными, доверять друг другу и отлично защищаться. Если справимся с этими задачами, результат придёт.

Я хорошо знаком почти со всеми российскими игроками, которые играют в «Локо». В прошлом сезоне также немного поиграл с Патриком Миллером. Они определённо находятся в хорошей форме, но я не считаю, что их кондиции лучше наших. В целом ожидаю интересного противостояния», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный сайт команды.