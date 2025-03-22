Баскетболисты ЦСКА одержали разгромную победу над МБА-МАИ в Единой лиге

Сегодня, 22 марта, в Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и московский МБА-МАИ. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 90:62.

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Тони Джекири, набравший 18 очков. В составе МБА-МАИ 17 очков набрал Евгений Воронов.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.