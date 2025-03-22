Баскетболисты ЦСКА одержали разгромную победу над МБА-МАИ в Единой лиге
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Сегодня, 22 марта, в Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и московский МБА-МАИ. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 90:62.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
90 : 62
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Тони Джекири, набравший 18 очков. В составе МБА-МАИ 17 очков набрал Евгений Воронов.
Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 33 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа — семь поражений).
Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.
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