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Тренер «Лейкерс» Редик объяснил, почему современный баскетбол тяжелее, чем в прошлую эпоху

Тренер «Лейкерс» Редик объяснил, почему современный баскетбол тяжелее, чем в прошлую эпоху
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему современный баскетбол тяжелее, чем игра прошлой эпохи.

«Играть тогда было легче, потому что не было так много движений и пространства, не нужно было покрывать так много пространства на площадке. Старшее поколение будет говорить о том, какой физически трудной была игра в 80-х и 90-х, и это нормально, но атлетичность в наше время и то, как нужно защищаться на всей площадке и постоянно двигать мяч, — на другом уровне», — приводит слова Редика издание Fadeaway World.

Ранее Кевин Дюрант из «Финикс Санз» стал вторым игроком в истории НБА, набиравшим 40+ очков против каждой команды.

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